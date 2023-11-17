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Под обломками обрушившегося дома в Астрахани не осталось людей

09:04
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Погиб один человек

Местонахождение всех жильцов пятиэтажного дома в Астрахани, который частично обрушился 16 ноября, установлено. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций.
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В ведомстве подчеркнули, что под завалами людей нет — пропавшие без вести отсутствуют. Число жертв осталось неизменным — погибла одна женщина.

Продолжается разбор поврежденных строительных конструкций, сообщает "Интерфакс".

Следствие исходит из того, что причиной обрушения дома стало повреждение несущих конструкций при проведении ремонта в одной из квартир. Предположительно, в квартире на первом этаже осуществили незаконную перепланировку — снесли несущие стены.

В результате остальные стены не выдержали нагрузки, по дому пошла трещина и вскоре произошло обрушение.

Расследование уголовного дела ведется по статьям о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества по неосторожности.

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Обрушение дома в Астрахани
Обрушение дома в Астрахани
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