В Астрахани продолжается разбор завалов на месте обрушившегося дома

Техническое состояние здания оценят с помощью диагностического комплекса "Струна"

Информация о ситуации в Астрахани, где накануне частично обрушился жилой дом. Погибла женщина. Разбор завалов не прекращался всю ночь и продолжается в эти минуты. В МЧС подтвердили - под обломками людей нет. Все жильцы в безопасности, они благополучно вышли на связь. Организованы пункты временного размещения. Возбуждено уголовное дело.

Разбор завалов на месте частичного обрушения пятиэтажки не прекращался всю ночь. Около трети повреждённых конструкций уже убрали. Информация о том, что под руинами кто-то остается, не подтвердилась. Местонахождение всех жильцов установлено. В списке погибших - один человек. Большого числа жертв удалось избежать благодаря внимательности жителей и оперативной работе спасателей.

Накануне вечером в наружной стене дома заметили трещину. Сразу же начали эвакуировать людей. На улицу вывели более 200 человек. Для них организовали пункты временного размещения. Сейчас там осталась лишь одна семья. Все остальные уехали к родственникам. От версии о взрыве газа отказались почти сразу. О плохом состоянии дома тоже. Здание 62-го года постройки не было аварийным. Его эксплуатировали без нарушений и регулярно проводили капитальный ремонт. Зато в одной из квартир при осмотре обнаружили мешки с кирпичом и строительным мусором.

"По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции. После разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия", - сообщил Андрей Хегай, старший помощник руководителя СУ СКР по Астраханской области.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности. В области действует региональный режим ЧС. Все службы перешли на круглосуточный режим работы. Жильцы дома получат компенсации, а также временные квартиры из резервного фонда. В ускоренном порядке и вне очереди им восстановят документы.

Справочную информацию сообщат сотрудники специально созданной горячей линии. Место обрушения планируют полностью расчистить уже сегодня днём. Техническое состояние здания оценят с помощью диагностического комплекса "Струна".

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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