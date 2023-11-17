Западные СМИ усомнились в победе Украины

Идет "война на истощение ресурсов"

Заключительный день саммита АТЭС, как, впрочем, и все остальные, не обошелся без акций протеста. На этот раз полсотни пропалестинских демонстрантов перекрыли мост Бэй-Бридж в Сан-Франциско, парализовав дорожное движение. А вот взволнованные судьбой Тайваня китайцы и вовсе сошлись врукопашную. Активисты, выступающие за свободу острова с одной стороны и за единый Китай с другой, устроили настоящее побоище.

Дипломатические баталии тоже не увенчались явным успехом. Вашингтон готов возобновить телефонные контакты с Пекином по линии оборонных ведомств. Однако продолжит и дальше поставлять американское оружие на Тайвань. Об этом Джо Байден заявил по итогам двусторонней встречи со своим китайским коллегой. Выступление, как это часто бывает, далось президенту непросто. Заговорив о высоких технологиях, лидер США решил не утруждать себя сложными словами и попросту пропустил их.

На фоне громких заявлений о важности инновационных решений и прогресса показательно звучат мнения обычных американцев. Вот как ответили избиратели на вопрос, заботится ли о них государство:

"Я что-то не вижу, чтобы восстанавливали инфраструктуру, экономика на грани. Просто я больше н верю правительству". "Нет, мне кажется, что нет, иначе на улице не было бы такого количества бездомных как сейчас".

Вместо этого за время своего председательства в АТЭС Вашингтон активно продвигал идеи зелёной энергетики, улучшения экологии, ну и, разумеется, не забывал про Украину. Этой темы на саммите тоже коснулись, уточнил представитель российской делегации Алексей Оверчук:

"Ряд лидеров упоминал Украину в своих выступлениях. Это прозвучало фоново, в основном. Хотя были и отдельные эмоциональные выступления, которые сводились к тому, что прежде, чем заниматься вопросами климата, необходимо закончить все войны, но в целом вопросы на обсуждении касались климатической повестки".

Однако на деле военные действия далеки от завершения. WSJ вышла с программной статьей под заголовком "Пора покончить с магическим мышлением о поражении России". Деловое издание разъясняет: западные лидеры делали ставку на санкции, успешное украинское контрнаступление или передачу новых видов вооружений ВСУ. Однако в результате получили "войну на истощение ресурсов". В том числе своих.

"На линии фронта нет никаких признаков того, что Россия проигрывает то, что превратилось в "войну на истощение". Российская экономика пострадала, но не разорвана в клочья. Власть Путина укрепилась. Народная поддержка военного конфликта остается прочной, а поддержка Путина элитой не ослабла", - пишет издание.

Признать неизбежную реальность призывают и журналисты британского еженедельника "Спектейтор". Авторы статьи констатируют: ожидания обернулись провалом ВСУ. Сегодня армии Зеленского катастрофически не хватает солдат.

"Войска застряли на минных полях. Зеленский должен сказать украинцам, что на линии фронта не хватает солдат и срочно необходимо пополнение. Но как это согласовать с официальным сообщением о том, что победа не за горами?" – пишут СМИ.

По сообщениям все тех же британских СМИ, за время боевых действий Украину нелегально покинули почти 20 тысяч призывников. Ещё столько же задержаны пограничниками при попытке бежать из страны. Не хватает не только людей призывного возраста, но и вооружения – о чем не устает повторять Зеленский. И речь уже даже не про современные "Абрамсы". ВСУ остро нуждается в поставках обычных артиллерийских снарядов и новых денежных траншах. Однако об этом пока, вероятно, придется забыть. Джо Байден сегодня подписал законопроект о финансировании работы правительства США. Помощи Украине в документе не значится.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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