В "Домодедово" встретили 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа

В полете их сопровождали медики и психологи

В столичном аэропорту "Домодедово" этой ночью встречали очередную группу россиян, эвакуированных из сектора Газа. Спецборт МЧС доставил из Каира 120 человек, среди них много детей.

В полете их сопровождали медики и психологи. Многие из прилетевших до сих пор не могут оправиться от шока после потери близких в зоне конфликта. Спасатели обеспечили людей едой и теплыми вещами.

Всего на родину силами МЧС вернулись уже почти 300 наших сограждан. И работа в этом направлении будет продолжена. Как ранее сообщали в российском МИДе, в списки на эвакуацию записались более тысячи человек.

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