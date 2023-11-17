Бои в западных районах Газы продолжаются

На дороге из Газы - десятки убитых

Спецназ армии обороны Израиля зачищает кварталы в западных районах Газы. Солдаты простреливают дворы. Открывают шквальный огонь по любой цели, которая покажется подозрительной.

"В минувшие сутки мы захватили всю западную часть города Газа. Мы приступили к следующему этапу. Наши подразделения действуют решительно, с очень высокой координацией действий с авиацией, которую поддерживает разведка", - рассказал Йоав Галлант, министр обороны Израиля.

Следующий этап, о котором говорит министр, куда более масштабный. Ожесточенные столкновения с палестинцами происходят в районе Шейх - Иджилин.

Бойцы ХАМАС и "Бригады аль Кассама" из подземных укрытий открывают по израильтянам огонь из минометов. Давая понять, что сил для сопротивления еще достаточно, демонстрируют внушительные запасы снарядов. ЦАХАЛ в ответ показывает крупный арсенал. Трофеи, как утверждают военные, захвачены во время зачистки госпиталя аш-Шифа. И среди развалин, говорят солдаты, найдено тело 19-летней Ноа Марциано. Девушка была захвачена в заложницы 7 октября.

Сегодня ЦАХАЛ окружил еще один госпиталь - "Аль Ахли". Клиника в осаде танков и штурмовых групп. Врачи "Красного Креста и Полумесяца" не могут добраться к раненым.

Сил и возможностей только медиков "Аль Ахли" катастрофически не хватает. В палатах, коридорах, на полу - более полутысячи пациентов. Почти все с пулевыми и осколочными ранениями. Еще несколько человек погибли этой ночью после удара авиации по лагерю беженцев "Аль - Джабалия"

На дороге из Газы - десятки убитых. Видно, что гражданские. Палестинцы говорят - этих людей, которые пытались выйти из города, расстреляли израильские солдаты. Покинуть Газу сегодня можно только через блокпосты ЦАХАЛ. И только подняв руки, без вещей. С собой только документы. Люди уходят, уже спасаясь не только от бомбардировок, но еще и голода. Накануне авиация Израиля уничтожила последний мукомольный завод.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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