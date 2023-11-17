В Госдуме рассматривают бюджет на три года

Сегодня III чтение

Главный финансовый документ страны - проект бюджета на следующий год и плановый период 25-го и 26-го - рассматривают в Госдуме. Сегодня третье чтение.

Были внесены более 900 поправок. Основное внимание - социальной поддержке и помощи военнослужащим. В следующем году доходы бюджета превысят 35 триллионов рублей. Инфляция низкая - на уровне четырёх с половиной процентов. Пенсии и минимальный размер оплаты труда будут проиндексированы выше этой отметки.

Кроме того, предусмотрены средства на пособия для семей с детьми, повышение зарплат, закупку льготных лекарств и обеспечение школьников горячим питанием.

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