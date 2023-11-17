В Петербурге проходит Международный культурный форум

Мероприятие посетит президент

Актуальные вопросы современной культуры обсуждают в эти дни в Санкт-Петербурге. В городе на Неве проходит Международный культурный форум. Интерес к мероприятию огромный.

Участвуют представители более чем 70 государств. Организаторы подготовили интересную и насыщенную программу. Это девять тематических блоков. Речь пойдет о театре, кино, развитии музеев. Запланированы дискуссии о влиянии культуры на экономику, создание новых технологий.

Также посетители смогут познакомиться с культурными традициями разных стран. Центральным событием станет выступление Владимира Путина. Президент посетит площадку форума сегодня.

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