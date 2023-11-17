Сильные ливни обрушились на Сочи

Уровень воды в реках резко поднялся

Сильные ливни обрушились на Краснодарский край. В Сочи дождь идёт не переставая. За сутки выпало больше месячной нормы осадков.

Уровень воды в реках поднялся до критической отметки. Мощные потоки хлынули на улицы города. Некоторые автомобили просто плыли по течению. Подтоплены дворы и нижние этажи зданий. Некоторые жители просто не могли выйти из дома. Грязевой поток и поваленные деревья перекрыли проезд к частному сектору. В горах тем временем другая картина - Красную Поляну засыпает снегом.

В Приморье тоже метёт. Дороги края остаются очень скользкими. Во Владивостоке коммунальные службы с раннего утра обрабатывают дороги реагентами.

Метеорологическая зима наступила сегодня и в столице. Столбики термометров опустились ниже нулевой отметки. И в выходные москвичей ждёт морозная, но солнечная погода.

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