В Смоленской области сбиты украинские беспилотники

Сработала система ПВО и РЭБ

Средства российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили украинские беспилотники самолетного типа в Смоленской области.

Как написал губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале, это произошло в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отмечал, что регионы Центрального федерального округа (ЦФО) усилили противовоздушную оборону. Данная мера принята в связи с обострением угроз со стороны Украины и усилением диверсионной активности.

1 ноября российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что расчеты противовоздушной обороны (ПВО) за месяц уничтожили свыше 1,4 тысячи средств нападения противника. В этом показателе — 37 самолетов Вооруженных сил Украины.

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