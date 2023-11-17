ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число погибших в секторе Газа достигло 11470 человек

09:58
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Ситуация в регионе остается крайне острой

По меньшей мере 11 470 человек были убиты в результате израильских ударов по Газе с 7 октября, когда ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась.
Израиль проводит рейды, ХАМАС прервал переговоры: свежие сводки с Ближнего Востока

По сообщению телеканала Al Jazeera, число погибших не обновлялось в течение нескольких дней из-за коллапса системы здравоохранения палестинского анклава, которая собирала данные.

Тем временем израильский министр обороны Йоав Галлант заявил, что механизированные дивизии ЦАХАЛ взяли под контроль и зачистили западную часть крупнейшего города палестинского анклава – Газа. Он подчеркнул, что армия Израиля перешла к следующему этапу наземной спецоперации.

При этом официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация разочарована решительным отказом Израиля от исполнения положений гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сектор Газа
Сектор Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.