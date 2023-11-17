Число погибших в секторе Газа достигло 11470 человек

Ситуация в регионе остается крайне острой

По меньшей мере 11 470 человек были убиты в результате израильских ударов по Газе с 7 октября, когда ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась.

По сообщению телеканала Al Jazeera, число погибших не обновлялось в течение нескольких дней из-за коллапса системы здравоохранения палестинского анклава, которая собирала данные.

Тем временем израильский министр обороны Йоав Галлант заявил, что механизированные дивизии ЦАХАЛ взяли под контроль и зачистили западную часть крупнейшего города палестинского анклава – Газа. Он подчеркнул, что армия Израиля перешла к следующему этапу наземной спецоперации.

При этом официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация разочарована решительным отказом Израиля от исполнения положений гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту.

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