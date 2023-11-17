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Россия и КНДР задумали вместе искать золото и редкоземельные металлы

10:23
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Страны обсудили расширение сотрудничества

Российская и северокорейская стороны на заседаниях межправительственной комиссии в Пхеньяне обсудили вопросы повышения товарооборота. Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказал глава Минприроды Александр Козлов, возглавляющий двустороннюю межправкомиссию.
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Министр отметил, что основу российского экспорта в КНДР сейчас составляют мука, кукуруза и соевое масло. При этом обсуждалась тестовая поставка в Северную Корею российской мясной продукции в 2024 году.

Кроме того, обсуждалась тема недропользования, совместной геологоразведки месторождений золота, железа и редкоземельных металлов, цитирует Козлова "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР обходить санкции в сфере контроля над вооружениями, является голословным.

Это произошло после того, как российский министр иностранных дел Сергей Лавров передал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну наилучшие пожелания от Владимира Путина, а также рассказал, что президент России подтверждает намерение выполнить все договоренности — работа в этом направлении уже стартовала.

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