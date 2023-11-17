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Байден подписал проект бюджета, не включающий помощь Украине

10:40
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Политик мог блокировать принятие документа, но не стал

Президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами американского Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. Документ не предусматривает выделение средств Израилю и Украине.

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Как уточнили в администрации Байдена, он подписал закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на поле боя оказалась для Украины сложнее, чем ожидали в альянсе. Политик сделал из этого вывод, что "это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине".

При этом американские СМИ писали, что для победы Украины в конфликте с Россией США должны многократно увеличить объем своей помощи — до невиданных со времен холодной войны масштабов.

Украинские власти опасались, что с эскалацией палестино-израильского конфликта поток зарубежной помощи Киеву иссякнет. Соединенные Штаты считают Израиль своим ключевым союзником на Ближнем Востоке и декларируют полную поддержку его действий. Однако средств для оказания военной помощи Тель-Авиву в подписанном Байденом проекте временного бюджета также не предусмотрено.

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