Более 900 тыс кв. м недвижимости построят на месте части промзоны Южного порта

Там появятся гостиницы, производственные, научные и офисные комплексы

На одном из участков обновляемой промзоны "Южный порт" планируют построить 935,5 тысяч квадратных метров недвижимости. Вся застройка будет производственного и общественно-делового назначения. Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как уточнил заммэра, там появятся гостиницы, производственные, научные и офисные комплексы, а также многие другие востребованные объекты.

Строительство планируется на участке общей площадью 65 гектаров между улицами Коломникова, Шоссейной и Шоссейным проездом, а также путями железной дороги, добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. К настоящему времени уже утвержден проект планировки территории.

На этой территории предусмотрено возведение около 450 тысяч квадратных метров производственных площадей и 487 тысяч — общественной застройки. Благодаря таким объемам строительства город сможет сформировать в этом районе активную городскую среду и позволит создать новые рабочие места.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже рассказывал, что на этом участке планируется реконструировать порядка пяти километров дорог, обновить инженерные сети и построить около 24 трансформаторных подстанций. Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман уточнял, что в Южном порту реализуют два проекта комплексного развития территорий.

Сергей Собянин также утвердил развитие нежилых территорий в Преображенском, Печатниках, а также Покровском-Стрешнево. В трех районах столицы появятся комфортные городские кварталы, в том числе дома для участников программы реновации и объекты социальной инфраструктуры.

Всего с начала 2023 года на территории промышленных и коммунальных зон в столице было построено и введено в эксплуатацию 128 различных объектов недвижимости общей площадью более 4,8 миллиона квадратных метров. До конца года в границах промзон планируется построить еще 66 объектов недвижимости площадью около 2,1 миллиона "квадратов".

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