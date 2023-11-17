Житель Новосибирска попал в больницу с вилами в голове

Зубцы вошли внутрь на 11 сантиметров

Новосибирские врачи спасли мужчину, которому в ходе ссоры воткнули в голову вилы.

Инцидент произошел 3 ноября на парковке. Между двумя знакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них получил вилами по голове и по другим жизненно-важным органам. Два зубца вошли в голову на 11 сантиметров.

53-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу: помимо черепно-мозговой травмы он получил теми же вилами несколько серьезных ударов в грудь.

Врачи провели консилиум и решили, что извлекать вилы из головы опасно из-за высокой вероятности кровотечения. Было решено извлекать зубья поочередно. Сначала спасатели распилили вилы болгаркой, после чего врачи приступили к ювелирной работе. Операция продолжалась 3,5 часа, работали два нейрохирурга, два анестезиолога-реаниматолога и операционная медсестра.

Ни первый, ни второй зубец не задели жизненно важные участки мозга, мужчина отделается лишь снижением зрения правого глаза. Удалось избежать и тяжелого бактериального менингита - вилы в голове были далеко не стерильными.

По словам врачей, за всю историю новосибирской Городской клинической больницы №1 таких случаев не было. Нейрохирурги готовят научную публикацию.

"Этот результат - не только фантастическое везение пациента, но и четкая профессиональная работа врачей и скорой помощи, и ГКБ №1", - сообщили РИА Новости в областном Минздраве.

Пострадавший мужчина пробыл в реанимации 10 дней, сейчас он продолжает лечение в нейрохирургическом отделении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, он арестован.

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