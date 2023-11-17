МИД России обвинил Дэвида Кэмерона в деструктивном поведении

Экс-премьер Великобритании стал министром иностранных дел

Москва не ждет позитивных изменений в политическом диалоге с Лондоном с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии. Такое заявление сделали в пятницу, 17 ноября, в российском Министерстве иностранных дел.

В ведомстве выразили мнение, что назначение Кэмерона никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией, сообщает РИА Новости.

Первые высказывания нового министра иностранных дел в полной мере подтверждают его приверженность деструктивной линии в двусторонних делах, намерение Лондона и далее следовать по пути эскалации и способствовать росту международной напряженности.

Ранее Великобритания вместе с союзниками объявила о приостановке участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ответ на выход из него России. Лондон пообещал "вместе со странами-единомышленниками разработать и реализовать стабилизирующие меры, которые будут приниматься на добровольной основе".

При этом британская сторона признала, что недооценивала крепость российской обороны. Начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что уже идет "война на истощение", для победы в которой нужна как военная, так и экономическая мощь.

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