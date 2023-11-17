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В Минкульте предложили создать аналог "Евровидения"

11:20
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Конкурс может получить название "Интервидение"

Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества с другими странами. Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Как уточнила глава Минкульта, предлагается создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс "Интервидение".

Подробности о создании музыкального конкурса позднее раскроет гендиректор Первого канала Константин Эрнст, цитирует Любимову "Интерфакс".

Между тем стало известно, что шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Его выбрали по результатам тщательного отбора, в ходе которого были изучены технические возможности для проведения соревнований, возможность размещения делегаций, фанатов и журналистов, а также другие параметры.

Россия после начала специальной военной операции и введения западными странами антироссийских санкций прекратила участие в конкурсе "Евровидение".

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