В Кремле рассказали, каким должен быть президент после Путина

Действующий глава еще не сообщал о своем намерении баллотироваться

Следующий российский президент должен быть таким же, как Владимир Путин.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

"Таким же <…> Или другим, но таким же", - сказал представитель Кремля отвечая на вопрос, каким должен быть следующий президент.

Если Путин решит баллотироваться на новый срок, то он однозначно победит, уверен Песков.

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Точная дата еще не назначена. Ранее в Кремле заявили, что Путин пока не принял решение об участии в выборах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"