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В Кремле рассказали, каким должен быть президент после Путина

11:19
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Действующий глава еще не сообщал о своем намерении баллотироваться

Следующий российский президент должен быть таким же, как Владимир Путин.
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Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

"Таким же <…> Или другим, но таким же", - сказал представитель Кремля отвечая на вопрос, каким должен быть следующий президент.

Если Путин решит баллотироваться на новый срок, то он однозначно победит, уверен Песков.

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Точная дата еще не назначена. Ранее в Кремле заявили, что Путин пока не принял решение об участии в выборах.

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