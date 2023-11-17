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Песков объяснил, кто из уехавших россиян не сможет вернуться обратно

11:36
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Не всех будут рады видеть на родине

Уехавшим россиянам, которые собирают деньги для украинской армии и при этом ругают Россию, будет невозможно вернуться. Такое заявление сделал в пятницу, 17 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью каналу "МГИМО 360".

Как подчеркнул спикер Кремля, наша страна открыта для всех, кроме врагов. Россияне, убежден Песков, вряд ли примут обратно тех, кто стал ругать свою родину после отъезда или начал поддерживать ВСУ.

При этом Песков отметил, что среди его друзей нет таких людей, с кем ему пришлось бы разрывать отношения из-за политических разногласий.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик выразил мнение, что россиян-релокантов, занявших антироссийскую позицию, необходимо лишать гражданства России. Он отметил, что без российских паспортов должны остаться "лица, осудившие российский народ и армию, помогавшие украинским вооруженным силам".

Тем временем к россиянам обратилась певица Алла Пугачева, заслужившая шквал критики после того, как она, покинув Россию, назвала россиян рабами и холопами. Артистка призналась в любви к народу и заверила, что именно для простых людей она всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью.

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