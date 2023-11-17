Госдума приняла бюджет на 2024-2026 годы

Государство выполнит все свои социальные обязательства

Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Доходы в 2024 году составят 35 триллионов рублей, в 2025 году - 33,5 триллиона рублей, в 2026-м - 34,1 триллиона рублей. Расходы прогнозируются в размере 36,7 триллиона рублей, 34,4 триллиона рублей и 35,6 триллиона рублей соответственно

В течение всего трехлетнего периода планируется дефицит бюджета, который не превысит 1% ВВП страны.

Уровень инфляции в 2024 году по прогнозу не превысит 4,5%, в 2025 - 4%, в 2026 - 4%.

С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.

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