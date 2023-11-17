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Песков заявил о необходимости цензуры в нынешних условиях

12:05
  • пятница
  • 17 ноября 2023

В военное время нужны жесткие действия власти, отметил спикер Кремля

Военное время, в которое сейчас живет Россия, требует определенной цензуры. Такое заявление сделал в пятницу, 17 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью каналу "МГИМО 360".

Спикер Кремля выразил убежденность в том, что в сложившихся обстоятельствах необходимы "определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное, мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом".

Вместе с тем Песков отказался высказываться о том, где проходит грань между критикой спецоперации и дискредитацией Вооруженных сил России — деянием, которое преследуется российским законодательством.

"Где грань? Я не могу ответить на этот вопрос. И поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается СВО, я бы посоветовал десять раз подумать".

Ранее в Донецкой Народной Республике начала действовать военная цензура за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем. Наряду с этим в российском регионе был установлен контроль за телефонными переговорами.

При этом Песков подчеркивал, что англосаксонские средства массовой информации на сегодняшний день живут в состоянии настоящей военной цензуры, получая методички от своих спецслужб.

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