"Переделали в студию": жильцы рухнувшего дома в Астрахани сами вычислили виновника ЧП

В квартире сделали незаконную перепланировку

Пятиэтажка в Астрахани могла обрушиться из-за незаконной перепланировки одной из квартир на первом этаже.

По данным telegram-канала Baza, жилец однокомнатной квартиры во время ремонта снес несущие стены. В результате однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров превратилась в студию. Незаконная перепланировка привела к появлению трещин на доме и последующему обрушению.

Местные жители вычислили подозреваемого по объявлению в интернете, квартира продавалась за 3,2 миллиона рублей. Ранее мэр Астрахани Олег Полумордвинов рассказал, что в подъезде дома нашли мешки со строительным мусором. Сейчас их изучают следователи.

Накануне региональный Следственный комитет также сообщил, что ЧП произошло при проведении строительно-ремонтных работ в одной из квартир.

Жилая пятиэтажка на Вокзальной площади в Астрахани частично обрушилась вечером 16 ноября. Обвалились третий и четвертый подъезды. Пострадали 20 квартир, погибла 84-летняя женщина, которая не смогла выбраться с пятого этажа.

Пострадавших нет, людей под завалами нет. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде, позвонили в экстренные службы и успели эвакуироваться.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Введен региональный режим чрезвычайной ситуации.

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