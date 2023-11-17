Силы ПВО сбили две цели над Северным молом в Севастополе

Киев не оставляет попыток нанести удар по российской территории

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две воздушные цели в акватории Севастополя. Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Политик написал в своем Telegram-канале, что это произошло, по предварительным данным, в акватории над Северным молом.

Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. К настоящему времени воздушная тревога, объявленная ранее в Севастополе, отменена.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отмечал, что регионы Центрального федерального округа (ЦФО) усилили противовоздушную оборону. Данная мера принята в связи с обострением угроз со стороны Украины и усилением диверсионной активности.

Неоднократные попытки киевского режима атаковать Севастополь не могут сломить дух горожан. Во время очередной воздушной тревоги севастопольцы устроили флешмоб, исполнив гимн города-героя.

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