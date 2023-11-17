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Зеленский обвинил Россию в попытках подготовить "Майдан-3"

12:41
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Политик утверждает, что Москва стремится к дестабилизации ситуации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в стране может готовиться новый "майдан" с целью смещения главы государства. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство цитирует заявление Зеленского о том, что информацию о подготовке на Украине "Майдана-3" Киев получает "от нашей разведки и наших партнеров".

Зеленский утверждает, что речь идет о некой операции, которую якобы готовит Россия с целью осуществления переворота на Украине.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер отмечал, что Украина раскололась на два лагеря, которые сформировали сторонники и противники продолжения российско-украинского конфликта. По мнению Риттера, раскол между Зеленским и его генералами, а также отсутствие побед ВСУ грозит стране полномасштабной гражданской войной.

Роковой ошибкой Зеленского разведчик назвал гонения на каноническую Украинскую православную церковь и стремление киевского режима избавиться от всего, что связано с Россией, хотя УПЦ исторически всегда играла важную роль на Украине.

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