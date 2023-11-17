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Службе участковых уполномоченных полиции России исполнилось 100 лет

14:51
  • пятница
  • 17 ноября 2023

С юбилеем сотрудников поздравил глава МВД Владимир Колокольцев

Большой профессиональный праздник сегодня отмечают те, кто неустанно следят за порядком и всегда готовы прийти на помощь. 100 лет исполняется службе участковых уполномоченных полиции.

По статистике именно участковые ежегодно раскрывают более 270 тысяч преступлений. И это далеко не только бытовые правонарушения. Круг полномочий народных полицейских охватывает почти все направления деятельности органов внутренних дел.

С юбилеем сотрудников поздравил глава МВД. Владимир Колокольцев отметил мужество и профессионализм стражей порядка и поблагодарил за службу.

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