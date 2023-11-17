В Москве начал формироваться снежный покров

Сильные снегопады должны начаться на следующей неделе
В столичном регионе начал формироваться снежный покров. Уже к концу следующей недели он вырастет до шести сантиметров.
Московские улицы еще с ночи слегка припорошило снегом. На ВДНХ зафиксировали покров менее 5 миллиметров. А в Клину, Дмитрове и Михайловском высота снега уже составляет 1 сантиметр.
Основательные снегопады должны начаться во вторник. Согласно климатическим наблюдениям, формирование устойчивого снежного покрова в Москве приходится на период - с 27 ноября по 2 декабря.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"