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В Москве начал формироваться снежный покров

15:13
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Сильные снегопады должны начаться на следующей неделе

В столичном регионе начал формироваться снежный покров. Уже к концу следующей недели он вырастет до шести сантиметров.

Московские улицы еще с ночи слегка припорошило снегом. На ВДНХ зафиксировали покров менее 5 миллиметров. А в Клину, Дмитрове и Михайловском высота снега уже составляет 1 сантиметр.

Основательные снегопады должны начаться во вторник. Согласно климатическим наблюдениям, формирование устойчивого снежного покрова в Москве приходится на период - с 27 ноября по 2 декабря.

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