В районе Тропарево-Никулино открылась новая школа

Там создан IT-полигон

В столичном районе Тропарёво-Никулино сегодня открылась новая школа. Обучаться здесь будут старшеклассники. Помимо просторных классов, для них есть лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон, где можно заниматься 3D-моделированием, робототехникой и программированием. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, за последние годы район активно развивается.

Для учеников школы "Тропарёво" долгожданный момент. Старшеклассники переступают порог новой школы. Красивое здание, просторные коридоры. Грустят лишь одиннадцатиклассники - учиться осталось всего ничего. А посидеть за партой в технологичном и продуманном до мелочей классе - одно удовольствие. Тем более, что техника - самая разнообразная. Последнего поколения.

"Открылись новые возможности, например. Мой любимый предмет - астрономия, я всегда любила звёзды, и теперь у меня есть возможность пойти в кабинет астрономии и посмотреть в телескоп", - рассказала ученица 11 класса Александрина.

Не только теория, но и практика. Лабораторные классы приспособлены под настоящую исследовательскую работу. Для учеников IT направления создан целый полигон. Можно исполнить свою мечту - заняться 3D-моделированием, робототехникой и программированием, научиться управлять квадрокоптером. Хочешь претворить в жизнь собственный проект - действуй.

В школе есть лабораторно-исследовательский комплекс, медиатека с библиотекой, пространство для шахматного кружка. Новое школьное здание рассчитано на 386 учеников с 8 по 11 классы. Профили, по которым могут обучаться ребята, самые популярные - технологический, социально-экономический и естественно-научный.

Об открытии нового здания школы сегодня сообщил мэр Москвы. Сергей Собянин поздравил коллектив с новосельем и сообщил, что за последние 12 лет в столице построено почти 600 новых школ и детских садов. Строительство здания школы "Тропарёво" было начато летом прошлого года. Трехэтажное здание, построенное по индивидуальному проекту, стало комфортным пространством для старшеклассников. А безбарьерная среда позволит беспрепятственно перемещаться ребятам, имеющим особенности здоровья.

"Когда мы пришли, здесь был еще бетон, нас встретили как дорогих гостей, мы почувствовали, что это наше здание, что здесь такой комфорт, здесь комфорт для всех, для учителей, для детей и даже для маломобильных граждан нашей страны", - рассказала директор школы "Тропарёво" Марина Судницына.

Здание стало у школы третьим по счёту. И это позволяет выстраивать новые образовательные траектории.

"Мы вошли в рейтинг московских школ по качеству образования, у нас огромное количество победителей, призеров олимпиад и конкурсов. И наша школа, в которой мы учились до сегодняшнего дня, это было одно здание, оно было переполнено, мы пользуемся популярностью у жителей района и поэтому у нас такой подарок от города", - отметила Юлия Жидовчиц, замдиректора по управлению качеством образования школы "Тропарёво".

То, как развивается район Тропарёво-Никулино, заметно невооруженным глазом. Открылась новая станция метро "Озёрная", шестью маршрутами больше стало у пассажиров наземного транспорта, сеть велодорожек позволяет путешествовать по окрестностям с пользой для здоровья. Парк Лётчиков-испытателей, как и Ленинский проспект, привели в порядок. Благоустроены дворы, спортплощадки. Появились новые места притяжения, как, например, эта ярмарка. На улице Академика Анохина возвели красивую детскую поликлинику. Реконструировали и взрослую, №8. Травматологическое отделение оборудовано аппаратурой последнего поколения.

"После проведения исследования снимки автоматически попадают в единую радиологическую информационную систему ЕРИС. Если исследование выполнено по экстренным показаниям, то рентген-лаборант делает отметку о том, что исследование экстренное. И тогда доктор будет описывать его в первую очередь", - сообщила Евгения Смирнова, заведующий клинико-диагностическим отделением поликлиники для взрослых №8.

Рентген-диагностический аппарат позволяет исследовать все органы и системы человека. Комплекс позволяет регулировать высоту стола, значит, что люди с тяжелой травмой, а также маломобильные пациенты смогут без усилий расположиться. Исследование описывается в течение суток, за час - травма. А значит, мгновенно попадают в электронную медицинскую карту пациента.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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