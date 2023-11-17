Как спасают недоношенных детей в Москве

В столице созданы все условия

Сегодня Международный день недоношенных детей. В Москве выхаживают 99 процентов таких младенцев. В столице созданы все условия, чтобы помочь новорождённым с низкой массой тела. Уже работают 5 перинатальных центров, а в ближайшее время откроют ещё один - на базе больницы имени Савельевой.

Маленький Саша перебирает ножками в крошечных теплых носочках. Их ему бабушка связала. В голубых глазах младенца столько любви к этому миру! И к маме, и к врачам, и к старшему брату Диме, который передаёт в больницу трогательные записки. Мол, скучает, ждёт. Скоро они увидятся - сегодня Сашу выписывают.

"Он оказался у нас таким торопыжкой, он родился в 27 недель. Вес был при рождении у него 990 грамм. Сейчас мы уже почти два килограмма. Да, мы стали в два раза больше", - рассказала Ирина Баранецкая, мама пациента отделения патологии новорождённых и недоношенных детей ГБУЗ ММКЦ "Коммунарка".

Врачи в отделении реанимации бьются за каждый грамм веса, за каждый уверенный вздох. "С первых минут жизни мы стараемся не лечить, а помочь адаптироваться ребенку. Даже если он маленький - 24 недели, весит 500 грамм - мы все равно стараемся помочь ему - в этой новой жизни", - отметил Сергей Жогин, заместитель главного врача по неонатологии ГБУЗ ММКЦ "Коммунарка".

После реанимации за дело берутся специалисты отделения патологии. В Коммунарке есть чем гордиться. С момента открытия центра здесь пролечились и выписались уже 1081 недоношенный пациент. Самое современное оборудование плюс высочайший профессионализм дают жизненно важный результат.

"Здесь у нас есть всё, о чем мы мечтали! Для нас всё доступно. Любые анализы - в любое время, любое обследование. Всё! И, соответственно, аппаратура для выхаживания наших маленьких деток", - рассказала Наталья Комлева, заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей ГБУЗ ММКЦ "Коммунарка".

Неонатологи - удивительные люди. Дома спят с телефоном в руках, срываются среди ночи, если нужна помощь. А в день выписки своих пациентов не могут сдержать слез. И не важно - опытный это врач или стажёр.

В этом центре мамы могут лежать в одной палате с младенцами - и в реанимации, и в отделении патологии. Так дети быстрее адаптируются. Врачи продолжают наблюдать за младенцами и после выписки, делая все необходимые процедуры. Что уж говорить о крепкой дружбе между мамами, которая после этих палат остаётся на всю жизнь.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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