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В Москве пройдут бесплатные юридические консультации по защите прав и интересов детей

14:59
  • пятница
  • 17 ноября 2023

За советом к юристам могут обратиться также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

В Москве в понедельник, во Всероссийский день правовой помощи детям, пройдут бесплатные юридические консультации.

За советом к юристам могут обратиться не только дети-сироты и усыновители. А также дети с ограниченными возможностями и их родители. Но еще и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Консультировать будут как сотрудники Департамента соцзащиты, МВД и ФСИН, так и адвокаты, и нотариусы. Информацию о местах проведения мероприятий можно уточнить на сайте Главного управления министерства юстиции.

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