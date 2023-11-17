Sitronics Group и "Росморпорт" показали передовые разработки

В Москве завершилась Российская транспортная неделя - одно из главных событий отрасли. В Гостином дворе были представлены достижения и передовые разработки. Главный приоритет - цифровая трансформация. Российский разработчик ИТ-решений Sitronics Group и "Росморпорт" показали, как цифровые технологии меняют судоходство и мореплавание.

СУДС – система управления движением судов. Прямо сейчас в режиме реального времени она показывает, что происходит в морском порту Сочи. Ту же самую картинку видят и операторы, которые следят за безопасностью движения судов. Система представлена на стенде "Росморпорта". В Гостином дворе собрали самые передовые и инновационные технологии в сфере транспорта.

"Система, которая контролирует движение в определённой акватории, управляет этим движением, способна отслеживать движение судов и, по сути, обеспечивает безопасность судовождения. Она состоит из программного обеспечения и железной части. Железная часть представлена, в основном, вычислительными и командными историями. А программное обеспечение – это отображение обстановки, системы связи, систем управления передачей информации, мониторинга", - пояснил Николай Пожидаев, президент Sitronics Group.

СУДС - полностью отечественная разработка. Дальнейшее развитие проекта обсудили на деловой сессии. "ФГУП "Росморпорт", являясь ведущим предприятием морской и речной отрасли, ведёт активную работу по импортозамещению в рамках Индустриального Центра Компетенций "Морской и речной транспорт". Пилотный проект по замене зарубежного программного обеспечения и программно-аппаратного комплекса в порту Сочи", - отметил Сергей Симонов, заместитель генерального директора ФГУП "Росморпорт".

После апробации в Сочи система может быть внедрена и в других российских портах. Она не только обеспечит их безостановочную работу, но и технологическую независимость такой важной отрасли, как водный транспорт.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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