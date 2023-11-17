ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Парке Горького проходят дни культурного центра ЗИЛ

15:08
  • пятница
  • 17 ноября 2023

История Дворца культуры показана через призму его театральных проектов

"Не эпилог. ЗИЛ". Дни одного из старейших в Москве культурных центров проходят в галерее музея Парка Горького. На выставке представлен не просто архив, а календарь событий, связанных с самим зданием и жизнью всего района.

История Дворца культуры ЗИЛ показана через призму его театральных проектов. Можно увидеть редкие снимки театральных студий и лаборатории, видеофрагменты творческих выступлений. А ещё там проводят интересные лекции, которые легко дополняют образ современного культурного пространства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выставка об истории Культурного центра ЗИЛ
Выставка об истории Культурного центра ЗИЛ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.