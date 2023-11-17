В Парке Горького проходят дни культурного центра ЗИЛ

История Дворца культуры показана через призму его театральных проектов

"Не эпилог. ЗИЛ". Дни одного из старейших в Москве культурных центров проходят в галерее музея Парка Горького. На выставке представлен не просто архив, а календарь событий, связанных с самим зданием и жизнью всего района.

История Дворца культуры ЗИЛ показана через призму его театральных проектов. Можно увидеть редкие снимки театральных студий и лаборатории, видеофрагменты творческих выступлений. А ещё там проводят интересные лекции, которые легко дополняют образ современного культурного пространства.

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