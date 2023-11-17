В Москве наградили лауреатов конкурса двуязычных эссе "Билингва"

Возраст участников - до 22 лет

В Москве сегодня вручили награды победителям и лауреатам конкурса двуязычных эссе "Билингва".

Возраст участников конкурса от 10 до 22 лет. Они должны были написать эссе и на родном и на русском языке. В этом году свои работы прислали школьники и студенты на 47 языках России и зарубежья. Самой популярной темой стали "История семейной реликвии" и "Учитель в моей жизни".

Награды получили 40 финалистов из Москвы. И ещё 30 - из регионов России и других стран.

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