ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Финляндии назвали условие отказа от закрытия границы с Россией

13:00
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Запланировано закрытие четырех КПП

Хельсинки может отказаться от реализации решения о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с Россией в случае изменения ситуации. Об этом в пятницу. 17 ноября, рассказали в пресс-службе кабмина Финляндии.
Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией

Финские власти подчеркивают, что пресловутое решение будет отменено или изменено, "если больше не будет необходимости предотвращать серьезную угрозу общественному порядку или национальной безопасности".

Однако при иных сценариях нельзя исключать и усугубления мер на границе с Россией со стороны Финляндии, цитирует заявление финского правительства РБК.

Ранее руководитель отдела статистики финской таможни Олли-Пекка Пенттиля заявил, что грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября практически прекратится из-за решения правительства Финляндии закрыть работу пропускных пунктов.

О возможности закрытия пропускных пунктов на границе с Россией заговорили также в Эстонии и в Норвегии. В Таллине опасаются, что после закрытия финских КПП желающие выехать из России в европейские страны хлынут на эстонскую границу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Граница между Россией и Финляндией
Граница между Россией и Финляндией
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.