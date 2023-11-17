В Финляндии назвали условие отказа от закрытия границы с Россией

Запланировано закрытие четырех КПП

Хельсинки может отказаться от реализации решения о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с Россией в случае изменения ситуации. Об этом в пятницу. 17 ноября, рассказали в пресс-службе кабмина Финляндии.

Финские власти подчеркивают, что пресловутое решение будет отменено или изменено, "если больше не будет необходимости предотвращать серьезную угрозу общественному порядку или национальной безопасности".

Однако при иных сценариях нельзя исключать и усугубления мер на границе с Россией со стороны Финляндии, цитирует заявление финского правительства РБК.

Ранее руководитель отдела статистики финской таможни Олли-Пекка Пенттиля заявил, что грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября практически прекратится из-за решения правительства Финляндии закрыть работу пропускных пунктов.

О возможности закрытия пропускных пунктов на границе с Россией заговорили также в Эстонии и в Норвегии. В Таллине опасаются, что после закрытия финских КПП желающие выехать из России в европейские страны хлынут на эстонскую границу.

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