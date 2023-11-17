Матвиенко предупредила о попытках Запада разобщить страны Центральной Азии

Политик посетила заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ

Попытки Запада разобщить страны Центральной Азии — это "диагноз". Такое заявление сделала в пятницу, 17 ноября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик подчеркнула, что страны Запада предпринимают конкретные действия для разобщения стран Центральной Азии — "мы понимаем их цели и задачи и, конечно, это опасно".

Однако, отметила Матвиенко, Западу не удается достичь свое цели, поскольку невозможно разорвать общую историю, общие победы, сложившуюся дружбу и взаимоуважение народов СНГ, сообщает ТАСС.

Ранее директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник предупредил, что программы подготовки военнослужащих ВС Казахстана по стандартам НАТО свидетельствуют о попытках США расширить зону внешнеполитического влияния.

Российский лидер Владимир Путин указывал, что некоторые страны пытаются расшатать легитимную власть в государствах СНГ и связи между ними. Президент отмечал, что действия ряда стран прямо направлены на нарушение традиционных тесных торговых, кооперационных, культурных связей между членами Содружества.

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