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Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

13:54
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Там были проведены большие работы

Сергей Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино. По его словам, в последние годы там были проведены большие работы. Так, к станции метро "Тропарево" Сокольнической линии добавили новую станцию "Озерная" Солнцевского радиуса. Открылись шесть маршрутов наземного транспорта. Также активно развивается велосипедная инфраструктура. Кроме того, в рамках программы "Мой район" привели в порядок дворы, детские и спортивные площадки, высадили зелень.

Подробнее о реализованных проектах - в Telegram-канале Сергея Собянина.

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