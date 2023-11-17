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Россия подтвердила приверженность нераспространению ядерного оружия

13:30
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Об этом рассказали в Минобороны

Создание российского сегмента мониторинга за ядерными испытаниями является неоспоримым доказательством приверженности Москвы к нераспространению ядерного оружия. Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказали в Министерстве обороны России.
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В ведомстве подчеркнули, что подход России к данному виду вооружений также неоспоримо свидетельствует о ее стремлении к укреплению стратегической стабильности в мире, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких перемен в сдерживающем характере российской ядерной доктрины нет — в ней "четко все прописано, каких-то изменений там нет".

При этом секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отмечал, что Россия впервые опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед.

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