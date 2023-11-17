ХАМАС прекратил переговоры с Израилем об освобождении заложников

Детальной информации до сих пор нет

На данный момент между Израилем и ХАМАС не идут переговоры о заложниках.

Об этом в пятницу, 17 ноября, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви. Переговоры были прекращены по инициативе ХАМАС. Кроме того, палестинская сторона до сих пор не предоставила Израилю список заложников.

"Кто находится у них там, в каком состоянии, живые они или нет, ранены ли. Что там происходит, мы не знаем", - сказал посол (цитата по РИА Новости).

Ранее СМИ писали, что ХАМАС дал предварительное принципиальное согласие на сделку с Израилем, по которой будут освобождены не менее 50 женщин и детей, взятых в заложники 7 октября. Официального подтверждения этой информации нет.

По предварительной информации, в плену у ХАМАС находятся около 240 человек, среди них есть россияне.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу.

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