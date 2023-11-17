В США рассказали, как Байден "заработал очки" за счет жены Си Цзиньпина

Американский и китайский лидеры встретились в Сан-Франциско

Президент США Джо Байден во время личной встречи напомнил председателю КНР Си Цзиньпину о предстоящем дне рождения его жены Пэн Лиюань. Байден вспомнил об этом, поскольку дни рождения американкой первой леди Джилл Байден и супруги лидера Китая совпадают. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам источника журнала, Байден высказал Си Цзиньпину поздравления с днем рождения его жены. В ответ Си Цзиньпин якобы признался, что "заработался и забыл" об этом празднике, вспомнив о нем только после слов Байдена.

Таким образом, Байден "заработал очки" — по крайней мере, в глазах жены китайского лидера, отмечает издание.

Ранее профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин напомнил, что в 2022 году Си Цзиньпин и Байден на полях "двадцатки" поставили задачу создать управляемую конфликтную модель — это означает, что обе стороны признают наличие стратегических противоречий.

При этом председатель КНР подчеркивал, что Пекин готов поддерживать дружеские и партнерские отношения с Вашингтоном, но при одном условии: стороны должны уважать интересы друг друга.

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