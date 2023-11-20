Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Солнце получает заманчивое предложение от Плутона

Овны

Удачный день для бизнеса, карьеры и инвестиций - вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Все проекты, начатые сегодня, будут основательными и долгоиграющими.

Тельцы

Если вы решились начать что-то новое, сегодня будет легко учиться или находить нужную информацию. Вы движетесь в верном направлении, не теряйте энтузиазма.

Близнецы

Вы сможете разобраться со сложными финансовыми вопросами. Помочь в этом могут консультанты, банковские и налоговые работники или блогеры, пишущие на эту тему.

Раки

Любовь - естественная потребность человека. Сегодня вы можете встретить свою половинку, получить или сделать предложение руки и сердца, устроить романтический ужин.

Львы

В вашей семье все налаживается, устанавливаются новые порядки. В целом вы должны заметить, как спадает напряжение и вы привыкаете к новым реалиям жизни.

Девы

Вам можно рассчитывать на поддержку братьев и сестер, партнеров и даже детей. Сегодня можно затевать с ними совместные дела или мозговые штурмы, просить совета.

Весы

День принесет впечатляющие новости, касающиеся денег. Плутон играет по-крупному, а вам нужно придумать, как применить глобальные тренды себе во благо.

Скорпионы

Солнце в вашем знаке получает заманчивое предложение от Плутона. Ваша задача: увидеть возможности и придумать, как воспользоваться ими и изменить свою жизнь.

Стрельцы

День принесет неожиданное или нетривиальное решение финансовых проблем. Главное - чтобы оно было абсолютно законным и прозрачным, Плутон не терпит надувательства!

Козероги

Любые ваши инициативы получат поддержку звезд. Не разменивайтесь на мелочи, занимайтесь только супер целями, ведь в игру вступили мощные игроки - Плутон и Солнце.

Водолеи

Ждите интересных предложений от начальника или высокопоставленного друга. Все произойдет неожиданно и будет приятным сюрпризом, но вы не обязаны говорить "да".

Рыбы

Приятный день ждет тех, кто любит быть в центре внимания. Если вы болезненно переносите публичность, не делайте ничего, что может вывести вас на сцену.

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