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Россия начала бесплатные поставки зерна в Африку

14:19
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Россия способствует решению глобальной продовольственной проблемы

Россия начинает обещанные безвозмездные поставки зерна в страны Африки. Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказал российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
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Как подчеркнул глава Минсельхоза, федеральным правительством приняты все необходимые решения для осуществления поставок. Ожидается, что совокупный объем поставок до конца 2023 года составит до 200 тысяч тонн, сообщает "Интерфакс".

Первые два корабля по 25 тысяч тонн каждый в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов, ожидается их прибытие в пункты назначения в конце ноября — начале декабря. Корабли в Центральноафриканскую Республику, Зимбабве, Мали и Эритрею будут загружены пшеницей в ближайшее время и отправлены в эти страны до конца 2023 года.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по продовольственной безопасности рассказал, что наша страна находится в первой двадцатке мировых лидеров по экспорту сельхозпродукции по итогам 2022 года. При этом по ряду товаров — пшенице, подсолнечному маслу и минтаю — Россия занимает первое место.

Российский лидер Владимир Путин подтверждал, что Россия гордится тем, что за последние годы превратилась из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия. Ожидается, что в 2023 году наша страна сохранит свой потенциал в данной области.

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