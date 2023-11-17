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Зеленский предупредил о риске отступления ВСУ без поддержки Запада

14:39
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Поток финансов и оружия иссякает

Из-за войны на Ближнем Востоке фокус внимания западных государств сместился. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
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Политик посетовал на то, что без продолжения поддержки со стороны Запада Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены будут отступить на поле боя и сдать занятые позиции.

Зеленский подтвердил сокращение поставок военной помощи от западных стран, отметив, что "это жизнь — и это нормально, поскольку все борются за выживание", сообщает Bloomberg.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что тотальный провал контрнаступления ВСУ заставил президента Украины Владимира Зеленского повышать градус своего красноречия. Спикер Кремля усомнился в бравурных прогнозах украинского лидера относительно ситуации на ключевых направлениях фронта.

Вашингтон при этом подтверждал, что способность Соединенных Штатов продолжать поддерживать Украину находится "под растущей угрозой", причина этого – отказ палаты представителей согласовывать запросы президентской администрации.

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