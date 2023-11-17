Более 164 тыс. человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Рядом с новыми домами строятся необходимые социальные и спортивные объекты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в Telegram, что в Юго-Восточном административном округе проектируется и строится 67 домов по программе реновации.

Как уточнил глава города, всего в программу на юго-востоке столицы входят 818 домов, в которых проживают больше 164 тысяч человек. Рядом с новыми домами строятся необходимые социальные и спортивные объекты.

"Например, в сентябре для жителей 17-го квартала Некрасовки открылась школа на 1 тыс. 150 мест. В Люблино утвердили градостроительную документацию сразу по двум объектам – образовательному комплексу на проспекте 40 лет Октября и детскому саду на ул. Ставропольская. В Лефортово запланировали большую школу на Золоторожском Валу. В Нижегородском районе, на ул. Новохохловская, появится школа на 600 мест. А в Выхино-Жулебино, на ул. Привольная – физкультурно-оздоровительный комплекс", - указал мэр.

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