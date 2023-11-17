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В ЕС заговорили о санкциях против российских ювелирных изделий

15:07
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Брюссель готовит 12-й пакет рестрикций

Запрет на импорт алмазов из России, который Евросоюз собирается ввести в рамках 12-го пакета санкций, будет распространяться и на ювелирные изделия. Такие сведения в пятницу, 17 ноября, раскрыл информированный источник.
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Как заявил собеседник EU Observer, разрабатываемый Брюсселем 12-й пакет рестрикций в отношении России предусматривает запрет на импорт несортированных алмазов, а также большинства непромышленных и искусственных алмазов.

В список ограничений также включат любые ювелирные изделия, изделия из натурального и культивированного жемчуга, изделия с золотом и серебром, включающие бриллианты. В частности, это распространяется на наручные часы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

Тем временем Еврокомиссия одобрила предложения Верховного представителя ЕС по 12-му пакету антироссийских санкций. В Брюсселе отмечали, что главная цель ограничений – урезание оставшихся доходов Кремля от экспорта драгоценных камней в Европу.

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