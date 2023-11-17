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Спасатели завершили разбор завалов в Астрахани

14:59
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Жители первого и второго подъездов начали возвращаться в квартиры

Спасатели разобрали завалы на месте частично обрушившегося дома в Астрахани.
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С места ЧП вывезли 350 кубометров конструктивных элементов дома. В разборе принимали участие 202 человека при помощи 45 единиц техники, рассказал "Интерфаксу" врио начальника ГУ МЧС по региону Виталий Буранов.

Жители первого и второго подъездов могут возвращаться в свои квартиры для сбора вещей. Использовать разрушенные третий и четвертый подъезды нельзя.

Жилая пятиэтажка на Вокзальной площади в Астрахани частично обрушилась вечером 16 ноября. Обвалились третий и четвертый подъезды. Пострадали 20 квартир, погибла 84-летняя женщина, которая не смогла выбраться с пятого этажа.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В СКР сообщили, что ЧП произошло из-за проведения строительно-ремонтных работ в одной из квартир.

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