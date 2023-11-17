ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ признали неспособность устаревших F-16 противостоять российским Су-35

15:18
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Киев мечтает получить новейшую модификацию истребителей

Украина хотела бы получить более современные модификации американских истребителей F-16, так как устаревшая линейка не сможет эффективно противостоять российским Су-35. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Зеленский предупредил о риске отступления ВСУ без поддержки Запада

Он отметил, что самолеты устаревших серий могут защитить от дронов, но для достижения преимущества в воздухе нужны самолеты, чьи тактико-технические характеристики не будут уступать российским истребителям Су-30, Су-34 и Су-35.

По словам украинского чиновника, Киеву требуется "модификация F-16, способная обеспечить преимущество в воздухе над российской техникой", сообщает ТАСС.

На Западе полагают, что поставки истребителей не спасут ВСУ. По мнению американских военных аналитиков Тима Листера и Орена Либермана, F-16 станут "заманчивой целью" для крылатых ракет ВС России. Аналитики подчеркнули, что на сегодняшний день российская авиация имеет преимущество в воздушном пространстве.

При этом ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал, что ряд иностранных заказчиков начали проявлять повышенный интерес к российским истребителям пятого поколения Су-57.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Истребитель Су-35 в зоне СВО
Истребитель Су-35 в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.