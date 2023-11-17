ВСУ признали неспособность устаревших F-16 противостоять российским Су-35

Киев мечтает получить новейшую модификацию истребителей

Украина хотела бы получить более современные модификации американских истребителей F-16, так как устаревшая линейка не сможет эффективно противостоять российским Су-35. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что самолеты устаревших серий могут защитить от дронов, но для достижения преимущества в воздухе нужны самолеты, чьи тактико-технические характеристики не будут уступать российским истребителям Су-30, Су-34 и Су-35.

По словам украинского чиновника, Киеву требуется "модификация F-16, способная обеспечить преимущество в воздухе над российской техникой", сообщает ТАСС.

На Западе полагают, что поставки истребителей не спасут ВСУ. По мнению американских военных аналитиков Тима Листера и Орена Либермана, F-16 станут "заманчивой целью" для крылатых ракет ВС России. Аналитики подчеркнули, что на сегодняшний день российская авиация имеет преимущество в воздушном пространстве.

При этом ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал, что ряд иностранных заказчиков начали проявлять повышенный интерес к российским истребителям пятого поколения Су-57.

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