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Схвативший соперника за горло Месси объяснил свой поступок

16:25
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Нападающий призвал молодых футболистов уважать старших

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал инцидент с игроком сборной Уругвая Матиасом Оливерой, произошедший во время отборочного матча чемпионата мира-2026.

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"Я предпочту не говорить все, что думаю", - заявил Месси, чьи слова приводит "Лента.ру".

Спортсмен добавил, что молодому поколению футболистов необходимо научиться уважать старших.

Накануне 22-летний уругваец Матиас Оливера показал непристойный жест в сторону 29-летнего аргентинца Родриго Де Поля. Инцидент произошел во время отборочного матча чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Уругвая. При этом ни Месси, ни оливера не отметились результативными действиями.  

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