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Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту пригрозили тюрьмой

19:30
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Музыканту грозит до пяти лет лишения свободы

Певцу Эдуарду Шарлоту может грозить до пяти лет лишения свободы за сжигание российского паспорта и критические высказывания в отношении ВС России, передает SHOT.

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Глава ФПБК Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру России привлечь 25-летнего артиста к ответственности по статье 282 – "Возбуждение ненависти или вражды". По данным издания, на днях общественник обратил внимание на пост исполнителя от 16 ноября – в нем Шарлот негативно отзывался о русскоязычных людях.

Эдуард Шарлот прославился в Сети как участник шоу "Песни на ТНТ". Летом музыкант уехал в Армению и сжег свой российский паспорт. Через пару месяцев он передумал и попросил поклонников собрать ему денег на билет на Родину.

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