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Психолог назвал самый первый симптом деменции

15:54
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Поведенческие изменения - признак развивающихся заболеваний нервной системы

Несвойственные человеку изменения в поведении – самый первый симптом стремительно развивающейся деменции. Об этом в интервью изданию Daily Express рассказал психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Байрон Криз.  

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Специалист успокоил людей, обращающихся к врачам из-за ухудшения памяти, подчеркнув, что деменция в первую очередь влияет на настроение и поведение человека, а лишь потом воздействует на свойства нервной системы – в том числе на способность накапливать и сохранять информацию.   

"Важно следить за поведенческими изменениями, такими как возбуждение, агрессия, депрессия, тревога и апатия", - посоветовал Криз, чьи слова приводит "Лента.ру".

Психолог уточнил, что поведенческие изменения, как правило, наблюдаются при болезни Альцгеймера – наиболее распространенном виде деменции. По его словам, пациенты, страдающие от этого тяжелейшего заболевания нервной системы, зачастую сохраняют ясность ума.

Ранее врач-онколог Роман Евстратов предупредил лысеющих людей о рисках возникновения онкологических заболеваний наружного покрова – кожи. По словам специалиста, накапливающейся в клетках кожи ультрафиолет приводит к образованию доброкачественных и злокачественных опухолей.  

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