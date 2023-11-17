Об этом предупредил зампостпреда России при ОБСЕ

Западные страны начали готовить почву для смены украинской политической элиты, чтобы зафиксировать территориальный статус-кво Украины. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич.

По словам дипломата, со стороны Запада активизированы вбросы с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво Украины в надежде на приостановку российской военной спецоперации и отказ от реализации ее целей, отмечается на официальном сайте МИД России.

Мы уже упоминали высказывания американских официальных лиц на этот счет. Теперь прямым текстом то же самое заявили и французы. Неслучайно в интервью ВВС 10 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон вновь твердил: для Киева "еще не пришло время" садиться за стол переговоров.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране может готовиться "Майдан-3" с целью смещения главы государства. Политик утверждает, что речь идет о некой операции, которую якобы готовит Россия с целью осуществления переворота на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что это отказ Запада от выполнения Минских соглашений разрушил территориальную целостность Украины и привел к необратимым последствиям для страны.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский рискует лишиться власти из-за возможного военного переворота в стране. По мнению аналитика, недальновидная политика Вашингтона в отношении Москвы привела лишь к дестабилизации ситуации на Украине.

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