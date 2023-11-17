Лукашенко рассказал об усилиях против распространения конфликта с Украины на Белоруссию

По словам политика, усилий для этого требуется немало

Требуется немало его усилий, чтобы боевые действия с Украины не перешагнули на белорусскую территорию. Такое заявление сделал в пятницу. 17 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политик назвал себя мирным человеком и пообещал делать все, чтобы в его стране не было боевых действий. Лукашенко подчеркнул, что это очень актуально, когда "тут за забором идет эта война", сообщает БелТА.

При этом Лукашенко призвал приложить усилия для улучшения ситуации и граждан Белоруссии.

Вы знаете, у меня нет другой заботы — только чтобы вам было хорошо. И если вы будете каждый хоть чуть-чуть, на миллиметр добавлять, мы будем жить нормально. Если на два миллиметра — будем богатыми. Все зависит только от наших людей. У нас есть все.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания активной фазы боевых действий – юридическое урегулирование конфликта, вероятно, затянется на долгие десятилетия.

При этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что весной 2022 года Украина не подписала проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по указу Соединенных Штатов. Будапешт, по словам политика, получил эти сведения из дипломатических и разведывательных источников.

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