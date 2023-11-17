Песков назвал неуместной поездку Моргенштерна* на фронт ради концертов в России

Россиянам будет трудно принять артиста назад

Поездка репера Алишера Моргенштерна* на передовую является невозможной, поскольку ему никто не готов дать гарантии безопасности. Об этом в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, идея о возвращении 25-летнего артиста в Россию является неуместной, поскольку российским гражданам будет сложно принять назад человека, который на протяжении долгого времени заочно критиковал действия властей.

"Даже гипотетически себе представить поездку Моргенштерна* на фронт (невозможно – прим. ред.). Ему никто не сможет дать гарантию безопасности", – заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о возможности выступления репера на передовой.

Напоследок спикер Кремля подчеркнул, что не является поклонником творчества Моргенштерна*, отметив, что мало знаком с его композициями.

Покинувший Россию рэпер Моргенштерн* на прошлой неделе дал интервью Ксении Собчак, в ходе которого рассуждал о возможности возвращения на Родину. В частности, отвечая на вопрос телеведущей, не хотел бы он по примеру других артистов выступить с концертом на передовой, репер заявил, что хотел бы для начала вернуться в Россию.

*Внесены в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов

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